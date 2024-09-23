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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 8 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 84 EUR
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 20 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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