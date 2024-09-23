Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 8 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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