20 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 8 июля 2020.

Сохранность UNC (4) AU (15) XF (7) VF (9) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF30 (1) VF20 (3) F15 (1) Сервис NGC (2)

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