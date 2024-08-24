Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1814 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,120,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
5568 $
Цена в валюте аукциона 408000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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