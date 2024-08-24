10 копеек 1814 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность AU (3) XF (3) VF (4) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (3) VF25 (1)