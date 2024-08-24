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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1814 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,120,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 357 EUR
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
5568 $
Цена в валюте аукциона 408000 RUB
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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