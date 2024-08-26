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Полтина 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 662,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (217) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4213 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
1836 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Сохранность VF
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Сохранность XF
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Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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