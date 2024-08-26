Полтина 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (100) AU (27) XF (43) VF (21) F (9) VG (1) G (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (27) MS63 (38) MS62 (9) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (7) VF30 (1) VF25 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (29) RNGA (21) PCGS (4) ННР (23)

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