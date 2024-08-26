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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 662,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4213 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
1836 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность G
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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