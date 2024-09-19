Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Александра I - Россия
Полтина 1802-1805
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1802 СПБ АИ 104,015 R 1 731802 СПБ АИ Новодел - R2 0 21803 СПБ АИ 242,003 R 0 521803 СПБ АИ Новодел - R2 0 31804 СПБ ФГ 230,000 R 0 1251805 СПБ ФГ 315,102 R 0 21
Полтина 1809-1810
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1809 СПБ МК 11,000 R2 0 161809 СПБ МК Новодел - R3 0 01810 СПБ ФГ 78,759 R 0 491810 СПБ ФГ Новодел - R3 0 0
Полтина 1810-1825Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 СПБ ФГ 78,759 R 0 361810 СПБ ФГ Новодел - R2 0 41811 СПБ ФГ 90,000 R 0 51811 СПБ ФГ Новодел. Узкая корона - R2 0 01812 СПБ МФ 448,000 R 0 851813 СПБ ПС Широкая корона 580,000 - 0 1251813 СПБ ПС Венок из 4 звеньев 580,000 R3 0 21813 СПБ ПС Новодел. Узкая корона - R2 0 01814 СПБ МФ 662,000 - 0 2171814 СПБ ПС - R 0 341814 СПБ ПС Новодел. Узкая корона - R2 0 01815 СПБ МФ 1,700,000 - 0 1321815 СПБ МФ Новодел. Узкая корона - R2 0 11816 СПБ МФ 270,000 R 0 71816 СПБ МФ Новодел. Узкая корона - R2 0 01816 СПБ ПС - - 0 561816 СПБ ПС Новодел. Узкая корона - R2 0 01817 СПБ ПС 2,820,000 - 0 2361817 СПБ ПС Новодел. Узкая корона - R2 0 11818 СПБ ПС 4,250,000 - 0 2921818 СПБ ПС Новодел. Узкая корона - R2 0 21819 СПБ Без обозначения минцмейстера 2,430,000 R2 0 11819 СПБ ПС Широкая корона - - 0 1911819 СПБ ПС Узкая корона - - 0 431819 СПБ ПС "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" - R2 0 111819 СПБ ПС Новодел - R2 0 11820 СПБ ПД Широкая корона 1,356,000 - 0 1001820 СПБ ПД Узкая корона 1,356,000 - 0 721820 СПБ ПС - R2 0 91820 СПБ ПС Новодел - R3 0 01821 СПБ ПД Широкая корона 480,000 - 0 261821 СПБ ПД Узкая корона 480,000 - 0 131822 СПБ ПД Широкая корона 90,000 R 0 231822 СПБ ПД Узкая корона 90,000 R 0 61822 СПБ ПД Орел образца 1823-1826. Узкая корона 90,000 R2 0 11823 СПБ ПД Широкая корона 200,000 - 0 221823 СПБ ПД Узкая корона 200,000 - 0 131824 СПБ ПД Широкая корона 320,000 R 0 181824 СПБ ПД Узкая корона 320,000 - 0 501825 СПБ ПД Широкая корона 152,000 R 0 111825 СПБ ПД Узкая корона 152,000 - 0 14
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