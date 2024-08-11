Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1819 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,430,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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