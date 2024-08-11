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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1819 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - Полтина 1819 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1819 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,430,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1819 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Полтина 1819 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

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