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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2166 проданному на аукционе The New York Sale за 8000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
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  • Александр (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F12
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 9800 RUB
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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