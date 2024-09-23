Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2166 проданному на аукционе The New York Sale за 8000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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