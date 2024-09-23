Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2166 проданному на аукционе The New York Sale за 8000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (1) VF (15) F (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1) VF35 (1) VF30 (3) VF25 (1) F12 (1) Сервис ННР (1) NGC (1)

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