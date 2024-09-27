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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 3400000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (1)
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  • Русское Наследие (5)
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
34694 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - September 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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