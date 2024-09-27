Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 3400000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (5) AU (10) XF (12) VF (10) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (1) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (3) VF30 (2) PF65 (2) DETAILS (1) CAMEO (2) + (1) Сервис NGC (5) RNGA (2)

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