Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 3400000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
34694 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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