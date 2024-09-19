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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 480,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8200 RUB
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 17, 2017
Продавец AURORA
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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