Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 480,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность F15
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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