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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 злотых 1821 IB
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 грошей 1821 IB
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена 180 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
5 грошей 1821 IB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 14

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
1 грош 1821 IB Длинный хвост
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 грош 1821 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 930 $
Продажи
0 1

Пробные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 310 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
Полтина 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями Широкая корона
Средняя цена 220 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Полтина 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями Узкая корона
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 60 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
10 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 55 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
5 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 220 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
5 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 2

Медные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1821 ЕМ НМ
Средняя цена 8 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 копейки 1821 ЕМ ФГ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
2 копейки 1821 КМ АД
Средняя цена 210 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 копейки 1821 КМ АД Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1821 КМ АМ Новодел
Средняя цена 70 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1821 ЕМ НМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1821 КМ АМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1821 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1821 ИМ ЯВ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1821 КМ АД Новодел
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 2
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