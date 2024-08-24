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Монеты России 1821 года
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Золотые монеты
50 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
16
Серебряные монеты (Царство Польское)
10 злотых 1821 IB
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
42
10 грошей 1821 IB
Средняя цена
130 $
Продажи
0
9
2 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена
180 $
Продажи
0
64
5 грошей 1821 IB
Средняя цена
220 $
Продажи
0
14
Медные монеты (Царство Польское)
1 грош 1821 IB Длинный хвост
Средняя цена
160 $
Продажи
0
9
1 грош 1821 IB Длинный хвост
Новодел
Средняя цена
930 $
Продажи
0
1
Пробные монеты (Александр I)
1 рубль 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
310 $
Продажи
0
113
Полтина 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Широкая корона
Средняя цена
220 $
Продажи
0
26
Полтина 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Узкая корона
Средняя цена
230 $
Продажи
0
13
20 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
60 $
Продажи
0
112
10 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
55 $
Продажи
0
133
5 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
220 $
Продажи
0
139
5 копеек 1821 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
2
Медные монеты (Александр I)
2 копейки 1821 ЕМ НМ
Средняя цена
8 $
Продажи
0
30
2 копейки 1821 ЕМ ФГ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
40
2 копейки 1821 КМ АД
Средняя цена
210 $
Продажи
0
43
2 копейки 1821 КМ АД
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1821 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
70 $
Продажи
0
15
1 копейка 1821 ЕМ НМ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
24
1 копейка 1821 КМ АМ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
20
1 копейка 1821 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1821 ИМ ЯВ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
15
1 копейка 1821 КМ АД
Новодел
Средняя цена
5100 $
Продажи
0
2
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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