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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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