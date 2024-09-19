Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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