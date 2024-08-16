Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1821 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,160,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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