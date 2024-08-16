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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1821 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1821 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1821 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,160,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 67 EUR
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1821 ЕМ НМ на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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