1 копейка 1821 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

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