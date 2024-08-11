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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1821 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1821 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1821 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (11)
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 1 копейка 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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