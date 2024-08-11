Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1821 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?
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