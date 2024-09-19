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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1821 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1821 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1821 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 997,267

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1821 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1821 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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