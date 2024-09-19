2 злотых 1821 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1821 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

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