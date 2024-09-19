Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1821 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 997,267
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1821 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 6 июня 2023
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Сохранность UNC
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Сохранность XF
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