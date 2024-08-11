1 грош 1821 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1821 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Numision за 2300 PLN. Торги состоялись 21 мая 2023.

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