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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1821 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1821 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1821 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 571,278

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1821 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Numision за 2300 PLN. Торги состоялись 21 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (2)
  • Numision (1)
  • Rare Coins (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1821 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1821 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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