Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1821 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1821 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Numision за 2300 PLN. Торги состоялись 21 мая 2023.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1821 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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