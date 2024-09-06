Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1821 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,170,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 100 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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