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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1821 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1821 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1821 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,170,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 100 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (3)
  • Numimarket (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (4)
  • Russiancoin (8)
  • Имперская монета (4)
  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 2 копейки 1821 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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