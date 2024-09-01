1 грош 1821 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1821 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

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