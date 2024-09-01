Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1821 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1821 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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