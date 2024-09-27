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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 480,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Русское Наследие за 84000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • UBS (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (3)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полтина 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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