Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 480,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Русское Наследие за 84000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (5)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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