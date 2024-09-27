Полтина 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Русское Наследие за 84000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2021.

Сохранность AU (3) XF (6) VF (14) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF40 (1) VF25 (4) VF20 (1)

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