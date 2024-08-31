Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,025,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- BAC (1)
- Busso Peus (1)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (1)
- Katz (17)
- Künker (4)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (6)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (1)
- SINCONA (3)
- Via (1)
- WAG (1)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
- Александр (20)
- Денга1700 (4)
- Империя (3)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (2)
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск