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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,025,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11264 RUB
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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