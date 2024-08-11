1 копейка 1821 года КМ АД. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком КМ АД. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе SINCONA AG за 5750 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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