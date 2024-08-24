Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 840,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Монеты и Медали за 320000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
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Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 11 апреля 2024
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Дата 24 января 2024
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Дата 12 октября 2023
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Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
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