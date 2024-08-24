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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 840,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Монеты и Медали за 320000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VG
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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