1 рубль 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Монеты и Медали за 320000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

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