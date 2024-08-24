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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1821 года ИМ ЯВ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1821 года ИМ ЯВ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1821 года ИМ ЯВ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ИМ ЯВ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33920 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
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  • Rare Coins (3)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1821 ИМ ЯВ на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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