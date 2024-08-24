Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1821 года ИМ ЯВ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ИМ ЯВ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33920 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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