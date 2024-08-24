1 копейка 1821 года ИМ ЯВ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1821 года со знаком ИМ ЯВ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33920 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

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