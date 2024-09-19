2 копейки 1821 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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