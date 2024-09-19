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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1821 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1821 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1821 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,170,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (1)
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  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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