Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1821 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,170,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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