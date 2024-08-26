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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1821 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1821 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1821 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6200 RUB
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АД на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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