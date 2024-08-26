Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1821 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6200 RUB
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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