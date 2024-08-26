10 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность UNC (22) AU (29) XF (32) VF (30) F (3) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (6) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (7) VF35 (5) F15 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (2) NGC (15) ННР (3) RNGA (1)

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