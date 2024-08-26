Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 17 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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Дата 31 января 2023
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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