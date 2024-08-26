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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1821 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1821 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3533 RUB
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1821 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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