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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1821 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1821 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1821 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 34000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1821 КМ АМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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