Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1821 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1821 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе MS67 за 34000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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