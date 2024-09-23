10 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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