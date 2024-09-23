Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 706,759
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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