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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 706,759

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63 CPRC
Цена
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Польша 10 грошей 1821 IB на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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