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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел. Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел. Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6218 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 90 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Russiancoin (1)
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

Для продажи Полтина 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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