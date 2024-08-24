Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел. Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6218 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 90 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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