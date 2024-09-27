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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1803 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1803 года СПБ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1803 года СПБ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1803 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64 PL
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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