Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1803 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1803 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64 PL
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
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