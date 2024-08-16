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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF64
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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