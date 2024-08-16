Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность PROOF (1) AU (4) XF (4) VF (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) PF64 (1)