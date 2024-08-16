Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rauch (1)
- SINCONA (1)
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- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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