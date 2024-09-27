Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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