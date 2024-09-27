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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS61 CGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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