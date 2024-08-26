Полтина 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе The New York Sale за 35000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность UNC (6) AU (10) XF (17) VF (14) VG (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS61 (3) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (8) Сервис RNGA (3) ННР (2) NGC (2)

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