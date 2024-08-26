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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 242,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе The New York Sale за 35000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1411 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
5641 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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