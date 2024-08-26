Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 242,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе The New York Sale за 35000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
5641 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?
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