Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 152,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность F
Цена
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