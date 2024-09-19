Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

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