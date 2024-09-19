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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 152,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF64
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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