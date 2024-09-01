Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 6750 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
6907 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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