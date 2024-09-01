Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 6750 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (16) VF (17) F (3) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU50 (3) XF45 (1) VF35 (5) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (1)

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