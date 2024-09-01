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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 6750 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
6907 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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