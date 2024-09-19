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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (292) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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