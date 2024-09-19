Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (24) AU (52) XF (81) VF (83) F (23) VG (1) G (5) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (3) MS63 (5) MS62 (7) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (10) XF45 (13) XF40 (6) VF35 (10) VF30 (1) VF25 (3) VF20 (1) F15 (3) G4 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (16) RNGA (1) ННР (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Arcas Numismatics LTD (1)

AURORA (37)

BAC (15)

Coins.ee (4)

COINSNET (4)

COINSTORE (4)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Gorny & Mosch (5)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (4)

Heritage (6)

Hermes Auctions (1)

Höhn (3)

Holmasto (1)

Katz (6)

Künker (7)

MARCINIAK (1)

MS67 (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

New York Sale (3)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (5)

Rare Coins (42)

Rauch (4)

RedSquare (1)

Reinhard Fischer (2)

Russiancoin (12)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (4)

Solidus Numismatik (1)

Stack's (1)

Teutoburger (3)

Universum Coins GmbH (2)

WCN (1)

Александр (39)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (17)

Имперская монета (19)

Монеты и Медали (9)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (9)