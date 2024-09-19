Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (292) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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