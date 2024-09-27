Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 315,102
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1584 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность G
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VG
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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