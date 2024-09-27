Полтина 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность UNC (2) AU (4) XF (4) VF (7) F (1) VG (2) G (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU58 (1) VF35 (2) VF30 (2) Сервис ННР (1)