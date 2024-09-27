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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 315,102

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1584 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность G
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1805 СПБ ФГ на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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