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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1805 СПБ ХЛ
Средняя цена 57000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 рублей 1805 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1805 СПБ ХЛ
Средняя цена 66000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 рублей 1805 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1805 СПБ ФГ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 219
Аверс
Реверс
1 рубль 1805 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1805 СПБ ФГ
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1805 СПБ ФГ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1805 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1805 СПБ ФГ
Средняя цена 850 $
Продажи
0 70

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 копеек 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Тип 1806
Средняя цена 100 $
Продажи
0 208
Аверс
Реверс
5 копеек 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 300 $
Продажи
0 183
Аверс
Реверс
5 копеек 1805 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1805 КМ
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 копейки 1805 КМ Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 копейка 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 210 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 копейка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 370 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 копейка 1805 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 460 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Деньга 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 500 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
Деньга 1805 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Полушка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 430 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Полушка 1805 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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