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1805
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1805
Монеты России 1805 года
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Золотые монеты
10 рублей 1805 СПБ ХЛ
Средняя цена
57000 $
Продажи
0
8
10 рублей 1805 СПБ ХЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1805 СПБ ХЛ
Средняя цена
66000 $
Продажи
0
5
5 рублей 1805 СПБ ХЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1805 СПБ ФГ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
219
1 рубль 1805 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1805 СПБ ФГ
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
21
Полуполтинник 1805 СПБ ФГ
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
19
Полуполтинник 1805 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1805 СПБ ФГ
Средняя цена
850 $
Продажи
0
70
Медные монеты
5 копеек 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
10
5 копеек 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Тип 1806
Средняя цена
100 $
Продажи
0
208
5 копеек 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
300 $
Продажи
0
183
5 копеек 1805 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
2
2 копейки 1805 КМ
Средняя цена
7100 $
Продажи
0
15
2 копейки 1805 КМ
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
14
1 копейка 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
210 $
Продажи
0
80
1 копейка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
370 $
Продажи
0
50
1 копейка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Деньга 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
460 $
Продажи
0
88
Деньга 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
500 $
Продажи
0
89
Деньга 1805 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
2
Полушка 1805 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
32
Полушка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
430 $
Продажи
0
57
Полушка 1805 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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