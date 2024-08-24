Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 168,802
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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