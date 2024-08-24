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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 168,802

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (10)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (3)
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 350 CHF
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - January 10, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
3100 $
Цена в валюте аукциона 3100 USD
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полуполтинник 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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