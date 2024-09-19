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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полуполтинник Александра I - Россия

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Полуполтинник 1802-1805

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1802 СПБ AИ 324,015 R 0 1081802 СПБ AИ Новодел - R2 0 81803 СПБ AИ 152,003 R 0 541803 СПБ AИ Новодел - R2 0 41803 СПБ ФГ Новодел - R3 0 01804 СПБ ФГ 168,000 R 0 631804 СПБ ФГ Новодел - R3 0 11805 СПБ ФГ 168,802 R1 0 191805 СПБ ФГ Новодел - R3 0 0
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Полуполтинник 1808-1810

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1808 СПБ ФГ - R3 0 31808 СПБ ФГ Малый орел. Новодел - R2 0 01808 СПБ ФГ Малый орел. Новодел - R3 0 11809 СПБ ФГ 40,000 R2 0 41809 СПБ МК Новодел - R3 0 01809 СПБ МК - R 0 541810 СПБ ФГ 66,536 R 0 421810 СПБ ФГ Новодел - R2 0 0
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