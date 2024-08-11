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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1803 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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