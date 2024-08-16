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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1808 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
420032 $
Цена в валюте аукциона 390000 CHF
Россия Полуполтинник 1808 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
1094978 $
Цена в валюте аукциона 1000000 CHF
Россия Полуполтинник 1808 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полуполтинник 1808 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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