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1808
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1808
Монеты России 1808 года
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Пробные монеты
1 рубль 1808 СПБ ФГ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
89
1 рубль 1808 СПБ МК
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
289
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ
Средняя цена
760000 $
Продажи
0
3
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ
Малый орел. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ
Малый орел. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 копеек 1808 СПБ ФГ
Средняя цена
67000 $
Продажи
0
1
Медные монеты
5 копеек 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Большая корона
Средняя цена
800 $
Продажи
0
49
5 копеек 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Малая корона
Средняя цена
80 $
Продажи
0
63
5 копеек 1808 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
440 $
Продажи
0
259
5 копеек 1808 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
4
2 копейки 1808 КМ
Новодел
Средняя цена
9500 $
Продажи
0
2
1 копейка 1808 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
Деньга 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
10
Деньга 1808 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
2
Полушка 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
24
Полушка 1808 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
2
Пробные монеты
1 рубль без года (1808) Пробный Медальный портрет
Надпись на реверсе. Новодел
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
6
1 рубль 1808 МК Пробный Медальный портрет
Орел на реверсе. Новодел
Средняя цена
140000 $
Продажи
0
3
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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