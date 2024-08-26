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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1808 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1808 СПБ ФГ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 рубль 1808 СПБ МК
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 289
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ
Средняя цена 760000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ Малый орел. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1808 СПБ ФГ Малый орел. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1808 СПБ ФГ
Средняя цена 67000 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большая корона
Средняя цена 800 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 копеек 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малая корона
Средняя цена 80 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 копеек 1808 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 440 $
Продажи
0 259
Аверс
Реверс
5 копеек 1808 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1808 КМ Новодел
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1808 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Деньга 1808 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1808 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полушка 1808 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль без года (1808) Пробный Медальный портрет Надпись на реверсе. Новодел
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1808 МК Пробный Медальный портрет Орел на реверсе. Новодел
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 3
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