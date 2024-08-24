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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия Полушка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия Полушка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS62 BN ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1808 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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