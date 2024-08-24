Полушка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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