Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Полушка Александра I - Россия
Полушка 1802-1810Екатеринбургский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1802 ЕМ Новодел - R2 0 351803 ЕМ 12,000 R1 0 361804 ЕМ NaN R3 0 11805 ЕМ 24,800 R 0 321808 ЕМ - R1 0 241810 ЕМ - R1 0 28
Полушка 1802-1810Сузунский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 КМ Тип 1802. Новодел R2 0 81802 КМ Тип 1804-1810. Новодел R2 0 151803 КМ Новодел R2 0 51804 КМ R1 0 1791804 КМ Новодел R2 0 11805 КМ R1 0 571805 КМ Новодел R2 0 11806 КМ Новодел R2 0 31807 КМ R1 0 661807 КМ Новодел R2 0 41808 КМ Новодел R2 0 21809 КМ Новодел R2 0 121810 КМ Новодел R2 0 1
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