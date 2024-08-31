Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 6 апреля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
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Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
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Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
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Дата 15 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
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Дата 24 октября 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
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Дата 19 марта 2021
Сохранность MS65 BN NGC
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Сохранность SP63 BN PCGS
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Сохранность MS62 BN RNGA
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Дата 13 октября 2018
Сохранность MS62 BN
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Дата 21 мая 2017
Сохранность MS64 PL
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Дата 21 мая 2017
Сохранность MS62
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF40
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