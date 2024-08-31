Полушка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (24) AU (7) XF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (1) XF40 (1) SP63 (4) RB (1) BN (8) PL (2) Сервис PCGS (5) NGC (5) RNGA (1)

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