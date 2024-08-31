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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 502 EUR
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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