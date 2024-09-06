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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1802 СПБ
Средняя цена 71000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 рублей 1802 СПБ АИ
Средняя цена 51000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 рублей 1802 СПБ АИ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рублей 1802 СПБ ХЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1802 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1802 СПБ АИ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 550
Аверс
Реверс
1 рубль 1802 СПБ АИ Гурт рубчатый. Новодел
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1802 СПБ АИ Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1802 СПБ АИ
Средняя цена 2200 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
Полтина 1802 СПБ АИ Новодел
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1802 СПБ AИ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1802 СПБ AИ Новодел
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 копеек 1802 СПБ АИ
Средняя цена 690 $
Продажи
0 124

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Дата "180"
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 220 $
Продажи
1 556
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Новодел
Средняя цена 980 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1802
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1802. Новодел
Средняя цена 780 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1803
Средняя цена 490 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1803. Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 ЕМ
Средняя цена 290 $
Продажи
1 413
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 ЕМ Новодел
Средняя цена 880 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 КМ Тип 1802. Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 КМ Тип 1804-1810. Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 копейка 1802 Екатеринбургский монетный двор Без обозначения монетного двора. Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка 1802 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Деньга 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Новодел
Средняя цена 830 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Деньга 1802 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1802. Новодел
Средняя цена 960 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1804-1810. Новодел
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1802 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Новодел
Средняя цена 850 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полушка 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1802. Новодел
Средняя цена 930 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полушка 1802 КМ Сузунский монетный двор Тип 1804-1810. Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1802 СПБ АИ Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1802 СПБ АИ Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 56000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 ЕМ Пробные Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1802 ЕМ Пробные Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 ЕМ Пробные Орел на лицевой стороне Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 ЕМ Пробные Орел на лицевой стороне Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 СПБ Пробные Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 65000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 СПБ Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1802 Пробные Вензель на лицевой стороне Новодел
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1802 Пробная Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 копейка 1802 Пробная Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Деньга 1802 Пробная Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1802 Пробная Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1802 ЕМ Пробная Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полушка 1802 ЕМ Пробная Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 590 $
Продажи
0 8
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