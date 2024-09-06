Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1802 года
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Пробные монеты
Медные монеты
1 копейка 1802 Екатеринбургский монетный двор Без обозначения монетного двора. Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
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Пробные монеты
1 рубль 1802 СПБ АИ Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 56000 $
Продажи
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2 копейки 1802 ЕМ Пробные Орел на лицевой стороне Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 3500 $
Продажи
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2 копейки 1802 ЕМ Пробные Орел на лицевой стороне Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
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2 копейки 1802 СПБ Пробные Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 65000 $
Продажи
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