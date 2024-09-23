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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка 1802 года ЕМ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробная Полушка 1802 года ЕМ Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Полушка 1802 года ЕМ Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1802 года со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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