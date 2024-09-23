Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка 1802 года ЕМ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1802 года со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Где продать?
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