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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1802 года. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробная Деньга 1802 года Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Деньга 1802 года Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1802 года. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32224 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Деньга 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?

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