Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Деньга 1802 года. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1802 года. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32224 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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