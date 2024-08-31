Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Деньга Александра I - Россия
Деньга 1802 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 Гладкий гурт. Новодел R2 0 11802 Гурт шнуровидный. Новодел R2 0 1
Деньга 1811 ПробнаяБольшой орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 51811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 1
Деньга 1811 ПробнаяМалый орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 21811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 2
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