Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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