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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
3250 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 3250 Mark
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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