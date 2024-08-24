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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробная Деньга 1802 года Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Деньга 1802 года Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34526 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия Деньга 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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