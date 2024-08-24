Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Деньга 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34526 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
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